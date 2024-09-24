Минфин: около 1,7 трлн рублей заложено на маткапитал в бюджете РФ на 3 года

Фото: 123RF/evgenyatamanenko

Около 1,7 триллиона рублей планируется выделить на материнский капитал в государственном бюджете на ближайшие три года, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Так, глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на заседании правительства, где рассматривался проект бюджета страны на 2025–2027 годы, рассказал, что одним из приоритетных направлений проекта является социальная поддержка граждан.

"Около 1,7 триллиона рублей будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется на инфляцию. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей", – указали представители ведомства.

Вместе с тем планируется, что расходы "детского бюджета" в 2025–2027 годах превысят 10 триллионов рублей. На выплаты пособий в бюджете государства было выделено 4 триллиона рублей.

В стране действует целостная система поддержки, которая распространяется на всех нуждающихся, обратили внимание представители Минфина. Россияне могут рассчитывать на нее на протяжении всего периода от беременности матери до достижения ребенком 17 лет. По данным ведомства, мера охватывает 10 миллионов человек.

В середине сентября правительство РФ утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Теперь россияне смогут получить до 10 тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала, обратившись в МФЦ, на почту или при помощи "Госуслуг".

Эти средства будут перечисляться на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд пенсионного и социального страхования примет решение о назначении семье этой выплаты.