Депутат Диденко предложил разрешить тратить маткапитал на обучение в автошколе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут разрешить тратить маткапитал на обучение в автошколе. Законопроект подготовил ко внесению в Госдуму глава комитета по региональной политике Алексей Диденко, сообщает газета "Известия".

Документ направлен на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат предлагает включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей.

"В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширение программы "Материнский (семейный) капитал", – говорится в обращении.

По словам Диденко, обучение должно охватывать не только первичное получение водительского удостоверения, но и дополнительное – для открытия новых категорий. Это также позволит повысить мобильность семей, отмечается в обращении.

Депутат подчеркнул, что мера станет значимой поддержкой для семей, так как сегодня средняя стоимость обучения в автошколе в регионах России превышает 25 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге она вдвое выше.

"Не всем нужна недвижимость, или сумма маткапитала не позволяет сделать существенный вклад в покупку. Обучение детей – это достаточно отложенный вариант. Поэтому многие граждане обращаются к депутатам Госдумы, в том числе ко мне, по поводу расширения спектра возможностей для его применения", – заключил Диденко.

Совет Федерации ранее одобрил закон о единовременной выплате неистраченных остатков материнского капитала до 10 тысяч рублей. Его ГД приняла 24 июля. Изменения появятся в законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

