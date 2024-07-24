Дума разрешила выплату до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон, разрешающий выплачивать неистраченные остатки маткапитала. При этом остаток не должен превышать 10 тысяч рублей.

Таким образом, граждане, получившие сертификат, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере остатка.

Также новый закон приравнивает при исчислении страхового стажа периоды службы в ДНР и ЛНР к аналогичным периодам, предусмотренным российским законодательством: военная служба, противопожарная служба, работа в учреждениях и органах УИС, служба в правоохранительных органах и органах по контролю за оборотом наркотиков, а также в войсках нацгвардии. Это будет учитываться при назначении пенсий для военных пенсионеров.

Инициативу о выплате россиянам неистраченных средств маткапитала выдвинул в День семьи, любви и верности Владимир Путин. Однако он обратил внимание, что на первое время необходимо ограничить эту сумму.

В правительстве при этом уточнили, что эти средства будут поступать на счет граждан в автоматическом режиме. Всего россияне смогут получить нерастраченные средства на 1,5 миллиарда рублей.

