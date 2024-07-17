Депутаты внесли в ГД проект об увеличении маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

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В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер материнского капитала в тех субъектах России, где сохраняется низкий коэффициент рождаемости. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Проект Федерального закона предлагает таким образом стимулировать рождаемость в тех областях страны, где суммарный коэффициент рождаемости не превышает уровня воспроизводства, уточняется в пояснительной записке.

Инициатива предполагает, что в российских субъектах, где этот показатель фиксируется на отметке ниже 1,3, маткапитал может быть удвоен. В тех российских регионах, где суммарный коэффициент рождаемости остается ниже 1,75, размер семейного капитала предлагается увеличить в 1,5 раза, а в тех субъектах, где этот показатель достиг уровня воспроизводства, но не превысил 2,1, – на 1,3.

"В целях сохранения в Российской Федерации рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми", – отмечается в пояснительной записке.

Авторами инициативы стали депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

Между тем забрать остаток материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей смогут свыше 730 тысяч семей. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что изменения в соответствующий законопроект будут разработаны в кратчайшие сроки.