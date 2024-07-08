Глава Минтруда РФ: забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей

Фото: depositphotos/vodolej

Свыше 730 тысяч семей смогут забрать остаток материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

При этом он уточнил, что изменения в законопроект, согласно которому россияне смогут получить неиспользованный остаток маткапитала, будут разработаны в кратчайшие сроки.

Владимир Путин в День семьи, любви и верности предложил выплатить гражданам неистраченные средства маткапитала. По его словам, на первое время необходимо ограничить эту сумму 10 тысячами рублей.

Неистраченные 10 тысяч рублей из остатка материнского капитала будут выплачиваться автоматически, уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что выплату смогут получить те, у кого остались средства. По словам Голиковой, всего будет выплачено недотраченных средств маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.

