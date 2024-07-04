Минпросвещения РФ разработает программу по воспитанию детей "От 0 до 18"

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Министерство просвещения РФ собирается принять программу для родителей по воспитанию детей "От 0 до 18", передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка", – заявил он на Дне национального приоритета "Семья" на выставке "Россия".

По его словам, благодаря памятке родители будут знать, как быть и что делать с детьми, а также о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы принимать решения о рождении второго и последующих детей.

Накануне была одобрена поправка, разрешающая тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору строительного подряда через эскроу-счета. Средства с маткапитала или часть из них можно будет направить на счет эскроу, что позволит вернуть их, если семья передумает или ее что-то не устроит.

До этого ГД продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 года 2030 года. В соответствующий срок россияне при рождении третьего или последующих детей могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Помимо этого, законом будут исключены организации, уполномоченные АО "Дом.РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты, так как среди них участились случаи мошенничества при реализации мер господдержки граждан.