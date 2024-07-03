ГД одобрила использование маткапитала на строительство жилых домов через эскроу-счета

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Госдума на пленарном заседании приняла поправку, разрешающую тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по договору строительного подряда через эскроу-счета.

Средства с маткапитала или часть из них можно будет направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома. Депутаты также предусмотрели возврат средств в случае прекращения договора счета эскроу.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова ("Единая Россия"), инициатива была разработана для дополнительной защиты семей.

"Если семья передумала или ее что-то не устроило, например, подрядчик оказался недобросовестным, маткапитал вернется семье, она сможет снова им воспользоваться", – пояснил Колунов.

С 1 июля 2019 года средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, тем самым лишая возможности российских застройщиков привлекать деньги дольщиков напрямую. Таким образом строительство ведется за счет банковских кредитов, а воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее было одобрено продление закона о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 года 2030 года. В соответствующий срок россияне при рождении третьего или последующих детей могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. Помимо этого, законом будет исключены организации, уполномоченные АО "Дом.РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты, так как среди них участили случае мошенничества при реализации мер господдержки граждан.