Депутат Лентратова предложила разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

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Депутаты Госдумы предложили разрешить родителям тратить средства материнского капитала на покупку путевок в лагеря и санатории для их детей. Соответствующее обращение направила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет ТАСС.

Как отметила Лантратова, возможность ежегодного отдыха в лагерях и санаториях за счет маткапитала может значительно улучшить здоровье ребенка, особенно если речь идет о детях со слабым здоровьем или инвалидностью либо о проживающих в местах с тяжелым климатом.

Помимо этого, инициатива станет хорошей поддержкой многодетных родителей, которым также требуется личное время для отдыха и восстановления, добавила парламентарий.

Расширение возможностей использования маткапитала также будет препятствовать увеличению случаев их незаконного обналичивания, считает Лантратова.

В своем письме депутат привела статистику, согласной которой спрос на санаторно-курортный отдых в России вырос на 30% в прошлом году. Одновременно с этим, по данным туроператоров РФ, в 2023 году увеличилась средняя стоимость такого отдыха в мае и летом на 12–13 процентов.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ продлит программу материнского капитала до 2030 года в связи с ее эффективностью. По его словам, это произойдет в рамках нового национального проекта "Семья", предполагающего сохранение самых востребованных механизмов поддержки.

До этого в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий до наступления трех лет со дня рождения ребенка.