"Известия": депутаты ГД предложили разрешить раннее использование маткапитала на жилье

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В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий до наступления трех лет со дня рождения ребенка. Об этом со ссылкой на законопроект, предложенный группой депутатов, сообщает газета "Известия".

На данный момент в России досрочно использовать льготные средства можно только на ипотеку – на первоначальный взнос, погашение долга и процентов по нему. Инициатива же предлагает расширить возможность использования маткапитала на любое улучшение жилищных условий.

"Ситуация с длительным ожиданием возможности реализации права (использовать маткапитал. – прим. ред.) влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если улучшение жилищных условий не требует кредитов или займов, включая ипотеку, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству", – считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке также отмечается, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и не будет иметь негативных социальных, экономических, финансовых и иных последствий.

Ранее депутаты ГД разработали законопроект о повышении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье. Они предложили увеличить размер маткапитала с 1 февраля 2025 года до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей – на второго и третьего ребенка при условии, что ранее право на допмеры господдержки не возникло.

