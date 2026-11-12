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12 ноября, 11:49

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Юрист Тарновский: непризнание Лерчек вины может стать препятствием для помилования

Юрист объяснил, что может послужить препятствием для помилования Лерчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Осужденная на условный срок блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может столкнуться с препятствиями при рассмотрении прошения о помиловании, поскольку вину она не признала. Об этом сообщил РИА Новости юрист Никита Тарновский.

"Признание вины не является формальным условием, прямо прописанным в положении, однако раскаяние и поведение осужденного учитываются комиссией", – пояснил он.

Юрист рассказал, что ходатайство подается через территориальную комиссию по вопросам помилования, а не напрямую в администрацию президента РФ. По его словам, обращение блогера направлено в администрацию президента без комиссии, поэтому процесс принятия решения может затянуться.

Тарновский пояснил, что закон не содержит исчерпывающего перечня оснований для помилования. Комиссия принимает во внимание характер и общественную опасность преступления, поведение осужденного во время отбывания наказания, возмещение причиненного ущерба, сведения о личности, включая состояние здоровья, семейное положение и возраст, а также другие обстоятельства.

"Признание вины и раскаяние, хотя и не являются формальным требованием, на практике играют важную роль", – добавил юрист.

В свою очередь, как сообщает News.ru со ссылкой на юриста Михаила Пирогова, помилование не освободит Лерчек от уплаты штрафа автоматически. По его словам, решение по делу будет зависеть исключительно от распоряжения Владимира Путина.

"По статье 85 УК РФ президент может освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, сократить его или заменить более мягким. Все зависит от содержания ходатайства и будущего указа: смягчение теоретически может коснуться как основного наказания, так и взыскания", – подчеркнул юрист.

Он указал, что утверждать, будто Чекалина просит именно "простить" 763,5 миллиона рублей, пока нельзя. Оценить вероятность помилования практически невозможно, поскольку это исключительное право главы государства.

Пирогов добавил, что в России уже издавались указы о помиловании с изменением меры наказания. Однако эти случаи не могут рассматриваться как судебные прецеденты.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем возобновили. В итоге суд в августе 2026 года назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Приговор обжаловали и защита, и прокуратура. Тем не менее в ноябре Мосгорсуд признал его законным. Позже Лерчек обратилась к Путину с просьбой о помиловании.

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