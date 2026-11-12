Bloomberg: Nvidia начала искать кандидатов на пост гендиректора для замены Хуанга

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Компания Nvidia начала искать возможных преемников гендиректора Дженсена Хуанга после скандала с его внебрачными романами и связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в интересах Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы агентства Bloomberg.

Отмечается, что Nvidia привлекла стороннюю организацию для поиска потенциальных кандидатов на пост генерального директора компании. При этом, как подчеркивают авторы статьи, заменить Хуанга будет нелегко.

"На протяжении более 3 десятилетий Хуанг сочетал глубокие технические знания с оперативными навыками, играя необычайно активную роль в формировании стратегии Nvidia", – говорится в публикации.

В список вероятных кандидатов, по информации агентства, входят финансовый директор Колетт Кресс и вице-президент Иэн Бак, который руководит разработкой продуктов для центров обработки данных, таких как чипы для искусственного интеллекта.

Кроме того, на должность могут быть назначены гендиректор Arm Holdings Plc. Рене Хаас, генеральный директор Advanced Micro Devices Inc. Лиза Су, а также главный специалист по аппаратному обеспечению Apple Inc. Джонни Сруджи.

Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia начал расследование против Хуанга из-за сообщений в СМИ о том, что гендиректор компании мог попасть под влияние иностранной разведки. Журналисты утверждали, что сам Хуанг признал романтические отношения с предпринимательницей Алисой Хуан.

По сведениям журналистов, девушка могла организовывать поставки передовых чипов Nvidia крупным технологическим компаниям Китая, несмотря на ограничения и запреты со стороны властей Соединенных Штатов. В МИД КНР, в свою очередь, назвали обвинения в шпионаже безосновательными.

На фоне расследования состояние Хуанга сократилось более чем на 7,4 миллиарда долларов. За первые полчаса торгов оно опустилось до 154,7 миллиарда долларов.