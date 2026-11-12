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12 ноября, 11:55

Общество

Комитет Госдумы одобрил проект о создании позитивного образа многодетной семьи в рекламе

Фото: 123RF.com/jackf

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о популяризации традиционных семейных ценностей и формировании положительного образа многодетной семьи в рекламе. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект дает объединениям рекламодателей, производителей и распространителей рекламы, включая саморегулируемые организации, право разрабатывать и публиковать обязательные правила профессиональной деятельности. Они будут определять порядок использования в рекламе образа благополучной семьи с тремя и более детьми, если в рекламе предполагается образ семьи с ребенком.

Кроме того, рекламодатели социальной рекламы должны будут использовать образ благополучной многодетной семьи при закупке работ и услуг по ее производству и распространению, если в такой рекламе планируется образ семьи с ребенком.

Глава комитета Максим Топилин в беседе с журналистами назвал принятие законопроекта важным шагом в формировании ценностных ориентиров общества.

По его мнению, через положительный образ благополучных многодетных граждан формируется уважение к семейным ценностям, укрепляется институт семьи и создаются условия, когда рождение и воспитание нескольких детей воспринимается как естественный и социально одобряемый выбор. Парламентарий также отметил, что законодательное решение направлено на укрепление демографии и социального климата.

Ранее в Госдуме также предложили выплачивать ежемесячную "родительскую зарплату" одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По словам депутатов, воспитание детей является огромным трудом и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Также в ГД предлагали сделать все государственные услуги и сервисы бесплатными для многодетных.

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