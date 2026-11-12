Ушаков: Европа пока не может выбрать кандидатуру на роль переговорщика по Украине

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В Европе пока не могут выбрать кандидатуру на роль переговорщика по теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает RT.

Он выразил мнение, что этот вопрос будет действительно сложным. Кроме того, комментируя предстоящую встречу Владимира Путина с представителями США – спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, Ушаков отметил, что ее темой станет урегулирование кризиса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что европейским странам рано или поздно придется начать переговоры с Россией о будущей системе безопасности. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы неизбежно станет частью урегулирования конфликта на Украине, поэтому России важно понимать, с кем именно предстоит вести такой разговор.

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби состоялась 10–11 ноября. При этом российская делегация не контактировала с представителями Европы. По итогам консультаций Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными, однако подробности будут известны позднее.

Также СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев рассматривали возможность привлечения Великобритании, Франции и Германии к переговорам в качестве представителей Европы. Однако такая инициатива вызвала разногласия внутри Евросоюза.