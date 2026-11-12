Склад с ГСМ загорелся в подмосковной деревне Кузяево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад с горюче-смазочными материалами горит по всей площади в подмосковной деревне Кузяево в Раменском округе. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Огонь повредил стоящие около здания автомобили.

Ранее в Московской области загорелся склад для хранения алкогольной и табачной продукции. Площадь возгорания составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения привлекли более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

До этого в Серпухове вспыхнул пожар в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил 300 квадратных метров, спасатели эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.