Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 10:59

Происшествия

Склад с ГСМ загорелся в подмосковной деревне Кузяево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад с горюче-смазочными материалами горит по всей площади в подмосковной деревне Кузяево в Раменском округе. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Огонь повредил стоящие около здания автомобили.

Ранее в Московской области загорелся склад для хранения алкогольной и табачной продукции. Площадь возгорания составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения привлекли более 40 человек и 14 единиц спецтехники.

До этого в Серпухове вспыхнул пожар в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил 300 квадратных метров, спасатели эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.

В Пушкине сгорела зоогостиница "Зверополис"

Читайте также


происшествияпожар

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика