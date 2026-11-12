В столичном регионе образовался временный снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Временный снежный покров высотой до пяти сантиметров сформировался в Московском регионе в ночь на 12 ноября. Об этом сообщает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По данным метеостанций, в Дмитрове и Коломне высота снега составила один сантиметр, в Волоколамске – два, а в Вязьме – пять. В Москве на ВДНХ за ночь выпал один миллиметр осадков. В Кашире зафиксировали два миллиметра, в Коломне – три.

Утром в столице шел мокрый снег, однако днем его сменит морось, отметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале также добавил, что по одному сантиметру осадков в виде снега выпало в Павловском Посаде, Ново-Иерусалиме, Наро-Фоминске, Можайске и Черустях. В Михайловском высота покрова достигла двух сантиметров. При этом московские метеостанции снежного покрова не зафиксировали.

По прогнозу Тишковца, выпавший снег вскоре растает, а до конца ноября устойчивый снежный покров в столице не сформируется.

Ранее метеорологи сервиса "Яндекс Погода" представили прогноз на предстоящую зиму, согласно которому в большинстве крупных городов России температура окажется выше климатической нормы на 1–2,5 градуса.

Наиболее заметное потепление ожидается на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири, а в Петропавловске-Камчатском средняя температура может превысить норму более чем на пять градусов.

Зима также прогнозируется более влажной: во Владивостоке объем осадков может вдвое превысить обычные показатели, а в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске – вырасти почти в полтора раза.

