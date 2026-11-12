Напавший на контролера в Москве мужчина получил 3,5 года колонии

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Люблинский районный суд приговорил Шамиля Саидова к 3,5 года лишения свободы за нападение на контролера ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Инцидент произошел после того, как спутница осужденного не оплатила проезд в транспорте. Контролер вышла вместе с ней на остановке и выписала штраф. В этот момент к ним подошел Саидов, повел себя агрессивно и дважды ударил контролера по лицу.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что ранее Саидов уже был судим и на момент происшествия находился на испытательном сроке.

В Дептрансе подчеркнули, что ни один случай агрессии в отношении сотрудников столичного транспорта не остается безнаказанным. Следственный комитет проводит проверку по каждому инциденту и при наличии признаков состава преступления возбуждает уголовное дело.

Ранее стало известно, что в ноябре усиленные проверки оплаты проезда проведут на юго-западе, юге и северо-западе Москвы, а также в ТиНАО. За третий квартал было выписано свыше 2,6 тысячи штрафов за безбилетный проезд. Всего за этот период выявлено почти 97 тысяч безбилетников, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.