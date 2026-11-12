Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 10:27

Происшествия

Напавший на контролера в Москве мужчина получил 3,5 года колонии

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Люблинский районный суд приговорил Шамиля Саидова к 3,5 года лишения свободы за нападение на контролера ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Инцидент произошел после того, как спутница осужденного не оплатила проезд в транспорте. Контролер вышла вместе с ней на остановке и выписала штраф. В этот момент к ним подошел Саидов, повел себя агрессивно и дважды ударил контролера по лицу.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что ранее Саидов уже был судим и на момент происшествия находился на испытательном сроке.

В Дептрансе подчеркнули, что ни один случай агрессии в отношении сотрудников столичного транспорта не остается безнаказанным. Следственный комитет проводит проверку по каждому инциденту и при наличии признаков состава преступления возбуждает уголовное дело.

Ранее стало известно, что в ноябре усиленные проверки оплаты проезда проведут на юго-западе, юге и северо-западе Москвы, а также в ТиНАО. За третий квартал было выписано свыше 2,6 тысячи штрафов за безбилетный проезд. Всего за этот период выявлено почти 97 тысяч безбилетников, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московский патруль": напавший на контролера мужчина получил 1,5 года заключения

Читайте также


судыпроисшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика