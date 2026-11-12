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12 ноября, 10:01

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Мандарины нового урожая появились на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На столичных ярмарках появились мандарины нового урожая. Цитрусовые привозят фермеры из Краснодарского края, Дагестана, Крыма и Абхазии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря мягкому климату, большому количеству солнечных дней и плодородным почвам на Черноморском побережье Кавказа мандарины выращивают в открытом грунте. Фермер Марина Магомедова из Краснодара представила продукцию собственного хозяйства на ярмарке на западе города.

По ее словам, ранние карликовые сорта начинают созревать уже в октябре. Основной период сбора приходится на ноябрь – январь, однако точные сроки зависят от погоды и разновидности фруктов.

Для тех, кто предпочитает мандарины с кислинкой, аграрий советует обратить внимание на сорта группы "сацума". Их главные особенности – немного сплюснутый вид, мягкая мякоть, минимум косточек либо вовсе их нет. Еще одна приятная деталь: шкурка без проблем отделяется от долек.

При выборе фруктов рекомендуется сопоставить плоды одного размера: среди них более плотные на вес обычно отличаются сочностью. Цвет шкурки не всегда служит верным признаком вкуса: ярко-оранжевые мандарины порой оказываются кислыми, тогда как желтоватые с зеленым – сладкими. В выборе могут помочь продавцы, которые опишут особенности предлагаемых сортов.

Для хранения плодов дома нужно переместив их в тару с отверстиями, например в короб или корзину, где есть проветривание. Идеальный температурный режим – от 6 до 10 градусов. Если же фрукты лежат на балконе, необходимо не допустить их переохлаждения.

Мандарины используются не только как свежий перекус, но и в качестве ингредиента для приготовления блюд. Если в плодах чувствуется кислинка, их сок с добавлением розмарина и горчицы станет отличным соусом к птице в духовке. Для десерта из сладких долек отлично подойдет сочетание с густым йогуртом, медом и порубленными фисташками.

Еще один вариант – сезонные горячие напитки. Для безалкогольного пунша мандариновый сок смешивают с яблочным, добавляют корицу, бадьян и веточку розмарина. После этого напиток нагревают, но не кипятят.

Кроме того, на столичных ярмарках покупатели могут купить три разновидности сельдерея. Помимо привычных черешков доступны более редкие формы растения – листовой и корневой сельдерей. Все они относятся к одному виду – сельдерею пахучему. Растения привозят фермеры из Краснодарского края, Ростовской, Ивановской и Тамбовской областей.

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