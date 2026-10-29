Москвичи могут купить три разновидности сельдерея на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники столичных ярмарок из Краснодарского края, Ростовской, Ивановской и Тамбовской областей привозят три разновидности сельдерея. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо привычных черешков покупателям доступны более редкие формы растения – листовой и корневой сельдерей. Все они относятся к одному виду – сельдерею пахучему.

Формы, которые выращивают ради разных частей растения, появились благодаря селекции. Листовой сельдерей похож на петрушку с резной зеленью, у черешкового – длинные сочные стебли, у корневого – округлый корнеплод с бугристой кожурой.

При выборе черешкового сельдерея стоит брать упругие стебли без потемнений и повреждений. У листового зелень должна быть яркой, без признаков увядания, а корнеплод – твердым, без мягких участков. Хранить любой сельдерей лучше в овощном отделении холодильника.

У черешкового сельдерея в пищу идут длинные хрустящие стебли с освежающим вкусом и легким пряным ароматом. Некоторые сорта перед уборкой укрывают от солнца – так черешки получаются светлее, нежнее и менее горькими. Их едят сырыми, подают с соусами, добавляют в салаты, а обжаренные с луком и морковью стебли становятся мирпуа – овощной основой для супов и рагу.

Листовой сельдерей дает зелень, которую срезают несколько раз за сезон. Вкус и аромат у нее выраженные, поэтому в блюдо идет небольшое количество. Свежие листья кладут в салаты и супы, используют при тушении мяса и овощей, а на зиму зелень сушат или замораживают.

У корневого сельдерея плотная светлая мякоть и пряный вкус с ореховыми нотками. Сырой корнеплод подходит для хрустящих салатов с яблоком или морковью, его добавляют в супы и рагу, а запеченный он становится мягким и слегка сладким. Из отварного корнеплода делают пюре – отдельно или вместе с картофелем.

"В нашем хозяйстве мы выращиваем в основном корневой сельдерей. Дома любим готовить из него салат по-корейски: нарезаем тонкой соломкой, добавляем морковь и специи. Получается хрустящая и ароматная закуска", – рассказала участница московской ярмарки у станции метро "Алма-Атинская" Светлана Полякова.

Кроме того, на городских ярмарках москвичи, помимо обычных буханок, могут найти выпечку с овощами, пряностями и семенами. Также можно приобрести свекольно-морковный, тыквенный и зерновой хлеб с куркумой. Продлить срок хранения выпечки поможет заморозка.