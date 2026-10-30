Россиянина задержали в Польше по подозрению в шпионаже

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Гражданина России задержали в Польше по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте полиции Нижнесилезского воеводства.

По данным правоохранителей, 55-летнего мужчину задержали в Свиднице. Ему вменяют действия в пользу иностранной разведки. Россиянина арестовали на три месяца.

Основанием для задержания стало якобы фотографирование поездов и объектов железнодорожной инфраструктуры. По версии полицейских, такие снимки могли быть использованы против безопасности государства.

Ранее в Южно-Сахалинске задержали корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun. Как указали в ФСБ, он собирал информацию об обороноспособности России по заданию нацразведки. Полученные сведения он планировал передать западным спецслужбам.

Япония предъявила России претензии, однако посол в Токио Николай Ноздрев отверг их. Он указал на неприемлемость ситуации, когда японские спецслужбы привлекают к "сотрудничеству" граждан для сбора закрытой информации.