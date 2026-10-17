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Происшествия

Экстрадированного из Швеции в США россиянина заключили под стражу

Фото: depositphotos/peter77

Гражданин России Александр Суворов, которого экстрадировали из Швеции в Соединенные Штаты, будет находиться под стражей на время судебного разбирательства. При этом он сможет позднее запросить отдельное слушание по вопросу освобождения из-под стражи, следует из документов суда Северного округа штата Нью-Йорк.

Согласно материалам дела, 16 октября 2026 года Суворов впервые предстал перед судом. Через своего адвоката он добровольно отказался от проведения заседания по вопросу заключения под стражу на данном этапе, сохранив право обратиться с таким запросом позднее.

Суд постановил поместить россиянина под стражу в исправительном учреждении. Ему должны предоставить возможность проводить конфиденциальные консультации с защитником.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что 52-летнего Суворова экстрадировали из Швеции в Северный округ Нью-Йорка. В США ему предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через компанию, базирующуюся в Гонконге. В случае признания виновным ему может грозить до 45 лет лишения свободы.

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