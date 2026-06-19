Суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам колонии за шпионаж в Сочи

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Румынии Давиду Керчо за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что 24-летний мужчина собирал данные о расположении средств ПВО в Сочи. Суд установил, что фигурант вел разведывательную деятельность в пользу Киева, поэтому был признан виновным по статье 276 УК РФ ("Шпионаж").

В итоге гражданина Румынии приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее в Симферополе был задержан мужчина с гражданством Украины, который в одном из мессенджеров оставлял в чатах комментарии с призывами уничтожить Московский Кремль.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который собирал информацию о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал ее противнику. Выяснилось, что житель Феодосии отправлял украинской стороне фотографии военной техники.

