16 июня, 11:42Происшествия
В Чите за госизмену задержан мужчина, завербованный спецслужбами Украины
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Чите за госизмену задержан мужчина, завербованный спецслужбами Украины для осуществления диверсионной деятельности в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Забайкальскому краю.
По данным ведомства, мужчина прошел спецподготовку перед тем, как осуществлять сбор и передачу Украине информации о критически важных объектах РФ, которые находятся возле мест его пребывания.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о госизмене и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Ранее в Крыму был задержан 63-летний житель Севастополя, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. По данным ЦОС ФСБ, мужчину привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ.
Выполняя его задания, задержанный передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Минобороны РФ и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован.