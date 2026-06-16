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В Чите за госизмену задержан мужчина, завербованный спецслужбами Украины для осуществления диверсионной деятельности в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, мужчина прошел спецподготовку перед тем, как осуществлять сбор и передачу Украине информации о критически важных объектах РФ, которые находятся возле мест его пребывания.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о госизмене и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

Ранее в Крыму был задержан 63-летний житель Севастополя, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. По данным ЦОС ФСБ, мужчину привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ.

Выполняя его задания, задержанный передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Минобороны РФ и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован.

