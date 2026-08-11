Daily Mirror: британец по ошибке принял смертельную меланому за укус мошки

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В Великобритании 41-летнему жителю Бромборо Крису Кэпстик, отцу троих детей, осталось жить несколько месяцев из-за того, что он перепутал смертельную меланому с укусом мошки во время свадебного путешествия в Греции, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mirror.

В 2022 году Кэпстик заметил на спине странное пятно, но не придал ему значения, решив, что это укус насекомого. В течение полугода он несколько раз обращался к терапевту, поскольку отметина меняла цвет и увеличивалась, однако медики уверяли его, что это безвредная киста. В 2023 году после удаления образования анализы показали, что у мужчины меланома четвертой стадии.

В момент объявления диагноза его супруга была беременна. Шансы на выживание оценивались в 15%. Мужчина перенес операцию по удалению лимфоузлов и прошел годовой курс иммунотерапии, который дал кратковременную ремиссию в начале 2025 года.

Спустя полгода у него обнаружили сразу 12 опухолей: шесть в мозге и еще столько же в других органах. В результате болезнь стала неизлечимой. По предположениям врачей, Кэпстику осталось жить от 10 до 12 месяцев, при этом точного прогноза нет – несколько опухолей в мозге неожиданно рассосались.

Мужчина пробует дополнительные методы терапии и старается сохранять боевой настрой, хотя из-за высоких ферментов печени лечение временно приостановлено.

Ранее в Великобритании 22-летней Кейли Бода диагностировали рецидив рака легких. Девушка начала курить вейпы в 15 лет и занималась этим в течение 15 лет. Теперь, по мнению врачей, ей осталось жить около 18 месяцев.

