26 мая, 11:14

Онколог Каприн: любая увеличивающаяся родинка требует осмотра врача

Любая родинка, которая начала увеличиваться, требует обязательного осмотра врача. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться, требует обязательного осмотра специалиста", – сказал собеседник агентства.

В России 26 мая проходит ежегодный день диагностики меланомы. Каприн отметил, что в группе повышенного риска развития опухоли находятся люди с большим количеством родинок, светлокожие со светлыми волосами и глазами, пациенты с семейной историей меланомы и те, кто получает иммуносупрессивную терапию.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева сообщила, что самостоятельное удаление родинок на коже может спровоцировать опухолевый процесс. По ее словам, меланому легче заподозрить, так как обычно она пигментирована, но есть и другие опухоли кожи. Она посоветовала обратиться к врачу, который определит, что это за элемент, а потом предложит решение.

