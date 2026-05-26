Школьницу из Великобритании парализовало из-за осложнений гриппа

14-летнюю школьницу из Великобритании Лекси Браун парализовало ниже шеи на фоне осложнений гриппа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британка пожаловалась на ухудшение самочувствия, в том числе температуру и головокружение, в декабре 2025 года. Родители сочли симптомы проявлением гриппа, однако спустя несколько дней девочка пожаловалась на сильную боль. Тогда мать приняла решение вызвать скорую, госпитализировали Лекси без сознания.

В клинике школьницу ввели в медикаментозный сон. Через 7 дней у нее диагностировали спинальный инсульт. Специалисты предположили, что причиной стало осложнение от тяжелой формы гриппа, затронувшее спинной мозг.

После пробуждения Лекси утратила способность двигаться, говорить и самостоятельно дышать.

