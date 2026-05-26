Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 15:08

В мире

Школьницу из Великобритании парализовало из-за осложнений гриппа

Фото: 123RF.com/sutichak

14-летнюю школьницу из Великобритании Лекси Браун парализовало ниже шеи на фоне осложнений гриппа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британка пожаловалась на ухудшение самочувствия, в том числе температуру и головокружение, в декабре 2025 года. Родители сочли симптомы проявлением гриппа, однако спустя несколько дней девочка пожаловалась на сильную боль. Тогда мать приняла решение вызвать скорую, госпитализировали Лекси без сознания.

В клинике школьницу ввели в медикаментозный сон. Через 7 дней у нее диагностировали спинальный инсульт. Специалисты предположили, что причиной стало осложнение от тяжелой формы гриппа, затронувшее спинной мозг.

После пробуждения Лекси утратила способность двигаться, говорить и самостоятельно дышать.

Ранее московские врачи спасли мужчину с тяжелым поражением печени. Он пришел в поликлинику с тревожным симптомом – пожелтением белков глаз. Пациент был отправлен в больницу имени Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику и, выяснив все обстоятельства, уже в Боткинской больнице провели в кратчайшие сроки необходимую трансплантацию.

Читайте также


за рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика