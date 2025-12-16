Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 08:00

Общество

Врачи НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили трехтысячную трансплантацию почки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

НИИ Склифосовского является лидером московского здравоохранения по числу пересадок различных органов, рассказал президент института, академик РАН Могели Хубутия. В учреждении работает трансплантационный кластер, в котором специалисты проводят операции по трансплантации почек, сердца, печени, легких, поджелудочной железы и других органов.

"Институт выполняет самое большое число трансплантаций почек среди московских клиник – их количество составляет 250–270. Эти операции проводятся в институте уже на протяжении 18 лет. В начале декабря 2025 года мы выполнили юбилейную, трехтысячную трансплантацию почки", – сообщил Хубутия.

Он уточнил, что операция прошла без осложнений. После вмешательства 52-летняя пациентка провела сутки в реанимации, после чего продолжила лечение в отделении трансплантации почки и поджелудочной железы.

Женщина впервые почувствовала себя плохо пять лет назад в новогоднюю ночь: у нее появились и начали нарастать отеки конечностей, а также резко поднялось артериальное давление, до жизнеугрожающих показателей (225/110 миллиметров ртутного столба).

Списав симптомы на коронавирус, женщина обратилась к врачам. Комплексное обследование показало фатальное повреждение почек – вторичное сморщивание, главной причиной которого стала длительно текущая трудноконтролируемая артериальная гипертензия. Это способствовало поражению сосудов почек и развитию гипертонического нефроангиосклероза, которое, в свою очередь, необратимо привело к утрате функций почек.

После переезда в Москву пациентка в течение двух лет получала заместительную почечную терапию программным гемодиализом. Так как процедуры проводили трижды в неделю и их продолжительность составляла четыре часа, пациентка была фактически прикована к аппарату.

Примерно полгода назад женщина встала в лист ожидания трансплантации почки в НИИ имени Склифосовского. За это время специалистам удалось подобрать подходящий трансплантат. Операцию выполнил лично Хубутия.

На данный момент пациентка уже готовится к выписке. По ее словам, она наконец-то ощутила легкость и свободу, о которых так долго мечтала.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из промежности годовалого мальчика швейную иглу. Ребенку была проведена экстренная операция по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, без осложнений.

Еще одна сложная операция прошла в детской больнице имени Сперанского: хирурги удалили у ребенка две кисты, одна из которых достигала размеров апельсина. Благодаря операции маленькая пациентка вновь смогла свободно дышать.

Московские врачи спасли пациента с тяжелыми травмами после ДТП

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика