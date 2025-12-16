Врачи НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили трехтысячную трансплантацию почки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

НИИ Склифосовского является лидером московского здравоохранения по числу пересадок различных органов, рассказал президент института, академик РАН Могели Хубутия. В учреждении работает трансплантационный кластер, в котором специалисты проводят операции по трансплантации почек, сердца, печени, легких, поджелудочной железы и других органов.

"Институт выполняет самое большое число трансплантаций почек среди московских клиник – их количество составляет 250–270. Эти операции проводятся в институте уже на протяжении 18 лет. В начале декабря 2025 года мы выполнили юбилейную, трехтысячную трансплантацию почки", – сообщил Хубутия.

Он уточнил, что операция прошла без осложнений. После вмешательства 52-летняя пациентка провела сутки в реанимации, после чего продолжила лечение в отделении трансплантации почки и поджелудочной железы.

Женщина впервые почувствовала себя плохо пять лет назад в новогоднюю ночь: у нее появились и начали нарастать отеки конечностей, а также резко поднялось артериальное давление, до жизнеугрожающих показателей (225/110 миллиметров ртутного столба).

Списав симптомы на коронавирус, женщина обратилась к врачам. Комплексное обследование показало фатальное повреждение почек – вторичное сморщивание, главной причиной которого стала длительно текущая трудноконтролируемая артериальная гипертензия. Это способствовало поражению сосудов почек и развитию гипертонического нефроангиосклероза, которое, в свою очередь, необратимо привело к утрате функций почек.

После переезда в Москву пациентка в течение двух лет получала заместительную почечную терапию программным гемодиализом. Так как процедуры проводили трижды в неделю и их продолжительность составляла четыре часа, пациентка была фактически прикована к аппарату.

Примерно полгода назад женщина встала в лист ожидания трансплантации почки в НИИ имени Склифосовского. За это время специалистам удалось подобрать подходящий трансплантат. Операцию выполнил лично Хубутия.

На данный момент пациентка уже готовится к выписке. По ее словам, она наконец-то ощутила легкость и свободу, о которых так долго мечтала.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из промежности годовалого мальчика швейную иглу. Ребенку была проведена экстренная операция по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, без осложнений.

Еще одна сложная операция прошла в детской больнице имени Сперанского: хирурги удалили у ребенка две кисты, одна из которых достигала размеров апельсина. Благодаря операции маленькая пациентка вновь смогла свободно дышать.