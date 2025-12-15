Статус "Московский врач" станет обязательным для завотделениями поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наличие статуса "Московский врач" станет обязательным требованием для заведующих отделениями поликлиник, сообщила в интервью телеканалу Москва 24 заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что такое решение принял Совет главных врачей Москвы. По ее словам, этот статус свидетельствует о высоком уровне квалификации специалиста. Для его получения необходимо пройти сложный трехэтапный экзамен.

"Целый год заведующие наших отделений сдавали экзамен, подавляющему большинству он не дался с первого раза. И сейчас в стационарах работают только те, кто успешно подтвердил свои профессионализм и квалификацию", – рассказала Ракова.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти планируют к 2030 году реконструировать или возвести заново все столичные стационары. По его словам, в Москве появится современный каркас медучреждений, состоящий из амбулаторного и стационарного звена.