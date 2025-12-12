Собянин объявил о завершении строительства центра хронических болезней

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новый центр хронических болезней в Международном медицинском кластере.

Мэр рассказал, что ранее совместно с израильским медцентром "Хадасса" были построены два корпуса: первый терапевтический, второй – диагностический. В них установлено современное оборудование, которое используется для оказания помощи, особенно в области онкологии.

"Сегодня (12 декабря 2025 года. – Прим. ред.) вводим третий корпус этого медицинского комплекса, который нацелен на реанимацию, реабилитацию, паллиативную помощь, хронические заболевания, в том числе и детские хронические заболевания", – отметил Собянин.

Градоначальник назвал открытие нового корпуса важным начинанием, которое востребовано и в Москве, и в России в целом. Он счел важным, что это единый медкомплекс, который дает представление о самых современных медицинских технологиях. Учреждение будет обмениваться опытом со столичными больницами и центром паллиативной помощи.

"Хотел бы поблагодарить израильские компании, которые участвуют в этом, российских инвесторов, большой коллектив "Хадасса" сложившийся, который имеет свой бренд, свое имя в Москве и пользуется популярностью. Так что спасибо вам большое", – добавил глава города.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что 6-этажное здание площадью 14,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 126 коек. На базе центра откроется также отделение гидрокинезиотерапии.

Пациенты из Москвы и других регионов страны смогут получать медицинские услуги по различным направлениям: паллиативная помощь для взрослых и детей, гериатрия, сестринский уход, психотерапия, медицинская реабилитация, кардиология. Для их родственников будет работать психологическая служба.

Размещение пациентов центра предусмотрено в 1–2-местных палатах с санузлом или душевой, мини-кухней, шкафом-купе, телевизором и другими удобствами. Также установлена система автоматизации, с помощью которой можно регулировать освещение, управлять оконными шторами и кондиционером, а также связываться с медперсоналом.

С другими корпусами клиники новый центр соединяют крытые переходы. Прилегающая территория благоустроена.

Ранее Собянин сообщил об открытии двух центров женского здоровья. Один из них расположен ГКБ № 31 имени академика Савельевой, другой – в ГКБ имени Ерамишанцева. Такие клиники – ключевой элемент московского стандарта медпомощи, в основе которого лежит всесторонняя забота о женском здоровье, подчеркнул градоначальник.