03 декабря, 18:34

Мэр Москвы

Собянин рассказал о комплексном подходе в развитии здравоохранения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24 рассказал о комплексном подходе в развитии здравоохранения в столице.

По словам мэра Москвы, власти планируют к 2030 году или реконструировать все столичные стационары, или возвести их заново. Собянин уточнил, что в городе появится современный каркас медучреждений, который будет состоять из амбулаторного и стационарного звена.

"Такая мегазадача, потому что речь идет о сотнях и сотнях тысяч квадратных метров современных корпусов, новых технологиях, подготовке врачей, цифровизации медицины и так далее. Огромное количество проблем и задач, которые мы параллельно еще решаем. Так что здравоохранению есть чем заняться", – добавил мэр.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что продолжительность жизни жителей столицы приблизилась к 80 годам. По его словам, к такому показателю не удавалось приблизиться еще никогда в истории.

"И это продиктовано еще и тем, что москвичи, структура москвичей, она все больше уходит в сторону людей старшего поколения, людей пожилого возраста становится больше. Мы, с одной стороны, продляем жизнь", – отметил Собянин.

Кроме того, градоначальник заявил, что Москва приблизилась к европейскому уровню в вопросе здравоохранения. В частности, количество пожилых горожан увеличивается в столице, поэтому качество оказываемой помощи в стационарном и амбулаторном формате повышается. Однако Собянин признал, что в этом направлении властям еще предстоит "работать и работать".

"Но мы считаем это одним из самых главных приоритетов нашей работы", – заключил мэр.

Подключайтесь к трансляции интервью Сергея Собянина эксклюзивно в "VK Видео".

Ранее Собянин анонсировал строительство в мегаполисе 52 медицинских учреждений, включая "больницы будущего", в ближайшие 3 года. Таким образом, темпы строительства медицинской инфраструктуры за предыдущие годы будут превышены в 1,3 раза.

Мэр подчеркивал, что на развитие столичного здравоохранения в бюджете 2026 года выделят 615 миллиардов рублей. Эти средства направят на реконструкцию больниц, строительство новых медучреждений и внедрение инновационных технологий.

