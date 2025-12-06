Форма поиска по сайту

06 декабря, 14:40

Происшествия

Более 900 человек погибли от наводнений и оползней в Индонезии

Фото: ТАСС/Zuma

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 908, сообщило Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) страны.

Пропали еще 410 человек, ранения получили 4,2 тысячи граждан. Также более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. При этом российское посольство в Джакарте не получало обращений от россиян из-за стихии на острове Суматра.

До этого гражданин РФ оказался заблокирован в отеле Таиланда после наводнения. По его словам, всего в здании было около 40–50 человек. Спустя время россиянина эвакуировали и доставили в безопасное место.

Новости мира: мощное наводнение разрушило дома в Индонезии

