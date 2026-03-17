17 марта, 10:01

Происшествия

Врачи якутской больницы, в которой женщина родила на пол, не знали, что делать

Врачи в больнице Якутии, в которой женщина родила на пол, не знали, что делать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прокуратуру.

По данным ТАСС, местная жительница самостоятельно приехала в перинатальный центр, где через минуту у нее произошли стремительные роды. Их пришлось принимать на месте, в результате у младенца был диагностирован линейный перелом правой теменной кости. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой было установлено, что в медучреждении не было алгоритма для сотрудников для подобных ситуаций. Кроме того, персонал не был подготовлен к ситуациям, связанным с экстренными родами.

В отношении директора центра возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности без лицензии.

Ранее московские кардиохирурги спасли ребенка из Киргизии с критически недоразвитой левой половиной сердца, которая перекачивает кровь ко всем органам. Порок выявили еще в утробе матери, однако на родине мальчику помочь не смогли.

