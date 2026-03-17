В Якутске школьник с ножом напал на сверстника в подъезде

В Якутске второклассник напал с ножом на восьмилетнего мальчика в подъезде жилого дома. Инцидент произошел днем 16 марта на улице Каландаришвили. Об этом сообщила в своем канале в MAX пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, ребенок вышел вынести мусор, а когда возвращался, сверстник ударил его по затылку предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки. О случившемся мальчик рассказал родителям вечером, когда те вернулись с работы.

Полиция установила нападавшего – им оказался ученик второго класса местной школы. Его допросят в присутствии законных представителей. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее семиклассник напал на сверстника с ножом в школе Пермского края. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной случившегося тоже стал конфликт.

