17 марта, 11:05
В Якутске школьник с ножом напал на сверстника в подъезде
В Якутске второклассник напал с ножом на восьмилетнего мальчика в подъезде жилого дома. Инцидент произошел днем 16 марта на улице Каландаришвили. Об этом сообщила в своем канале в MAX пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, ребенок вышел вынести мусор, а когда возвращался, сверстник ударил его по затылку предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки. О случившемся мальчик рассказал родителям вечером, когда те вернулись с работы.
Полиция установила нападавшего – им оказался ученик второго класса местной школы. Его допросят в присутствии законных представителей. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее семиклассник напал на сверстника с ножом в школе Пермского края. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной случившегося тоже стал конфликт.