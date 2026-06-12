График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 06:25

Общество

Переменная облачность с грозой ожидается в Москве 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность с кратковременным дождем ожидается в столице в пятницу, 12 июня. В отдельных районах возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 31 до 33 градусов жары, по области – от 28 до 33 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 16 градусов, а в Подмосковье – до плюс 13 градусов.

Жара в Москве 12 июня может побить абсолютный температурный максимум, который был зарегистрирован 12 июня 1998 года – тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса.

Между тем до конца следующей рабочей недели в столице прогнозируется период холодного вторжения. Дожди будут идти практически каждый день. Вместе с температурой начнет понижаться и атмосферное давление.

Аномальная жара ожидается в Москве в выходные

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