Умерла старшая дочь короля Таиланда

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Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади скончалась на 48-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на бюро королевского двора.

Принцесса пребывала в коме с 15 декабря 2022 года. В мае этого года ее состояние ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, которая была вызвана воспалением кишечника. Пхатчара Киттияпха также страдала от низкого кровяного давления, аномальной свертываемости крови и нерегулярного сердцебиения.

Несмотря на все усилия врачей, принцесса скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда.

Пхатчара Киттияпха работала в постпредстве Таиланда при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до 2006 года. Затем она приступила к работе в генпрокуратуре страны, а с 2012 года по 2014 год работала в должности посла в Австрии.

По возвращении в Таиланд Пхатчара Киттияпха продолжила работать в генпрокуратуре. В 2021 году ее назначили на пост начальника штаба личной королевской гвардии.

В декабре 2022 года во время тренировки в провинции Накхонратчасима принцесса потеряла сознание. Ее госпитализировали из-за сердечного заболевания и впоследствии перевели в расположенную в Бангкоке мемориальную больницу имени короля Чулалонгкорна.