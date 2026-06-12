График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 07:20

Политика

Умерла старшая дочь короля Таиланда

Фото: ТАСС/Zuma

Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади скончалась на 48-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на бюро королевского двора.

Принцесса пребывала в коме с 15 декабря 2022 года. В мае этого года ее состояние ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, которая была вызвана воспалением кишечника. Пхатчара Киттияпха также страдала от низкого кровяного давления, аномальной свертываемости крови и нерегулярного сердцебиения.

Несмотря на все усилия врачей, принцесса скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда.

Пхатчара Киттияпха работала в постпредстве Таиланда при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до 2006 года. Затем она приступила к работе в генпрокуратуре страны, а с 2012 года по 2014 год работала в должности посла в Австрии.

По возвращении в Таиланд Пхатчара Киттияпха продолжила работать в генпрокуратуре. В 2021 году ее назначили на пост начальника штаба личной королевской гвардии.

В декабре 2022 года во время тренировки в провинции Накхонратчасима принцесса потеряла сознание. Ее госпитализировали из-за сердечного заболевания и впоследствии перевели в расположенную в Бангкоке мемориальную больницу имени короля Чулалонгкорна.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика