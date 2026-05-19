19 мая, 11:54

В мире

Индийский бодибилдер-миллионер Пратик Ядав умер на глазах у родственников

Индийский бодибилдер и предприниматель Пратик Ядав умер в возрасте 39 лет от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

Как сказано в материале, мужчина почувствовал себя плохо на глазах у родственников утром 13 мая. Он был оперативно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Выяснилось, что Ядав в течение пяти лет тайно лечился от гипертонии и нарушений свёртываемости крови.

При этом за пару дней до смерти бодибилдер уже попадал в реанимацию. Врачи просили его остаться в медучреждении, однако он не послушал их. Кроме того, накануне у него обнаружили шесть необъяснимых травм рук и груди.

Пратик Ядав был сыном главы социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава, однако не интересовался политикой. Он начал заниматься спортом и завел блог, в котором давал советы начинающим атлетам. Являлся основателем премиальных фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet. У него остались жена и двое детей.

