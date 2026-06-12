12 июня, 10:12Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 13 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ нейтрализовали еще два дрона, которые летели в сторону Москвы, 12 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотников задействованы экстренные службы.
БПЛА начали атаковать столицу утром 12 июня. Всего в настоящее время сбито уже 13 беспилотников.
На фоне этого временные ограничения действуют в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.