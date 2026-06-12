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12 июня, 10:06

Происшествия

Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Татарстане выросло до 4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число пострадавших при попадании беспилотника в дом в Нижнекамске выросло до четырех. Они госпитализированы в центральную районную больницу, сообщил глава Минздрава региона Альмир Абашев в МАХ.

По его словам, состояние троих человек оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. У четвертого пациента диагностировали осколочное ранение нижней челюсти. Его состояние стабильное.

Министр добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Украинские беспилотники атаковали Закамский регион Татарстана, один из БПЛА попал в жилой дом утром 12 июня. Жители были эвакуированы.

В связи с произошедшим в Нижнекамске отменены массовые мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности. Прокуратура открыла горячую линию для обращений граждан.

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