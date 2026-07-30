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30 июля, 09:46

Политика

ВС РФ ударили по заводу во Львове, выпускающему двигатели для ракет "Фламинго"

Фото: mil.ru

Российские войска нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие также выпускает и ремонтирует двигатели, используемые в беспилотниках большой и средней дальности.

Кроме того, российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод "Львов-1" предприятия "Лорта". Там производят бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД". В Минобороны уточнили, что на предприятии также разрабатываются радиолокационные системы для проекта зенитного ракетного комплекса "Клон".

Ранее стало известно, что в ночь на 30 июля армия России провела серию высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. С применением авиации, морских и наземных систем, а также беспилотников были атакованы аэродромы, оборонные предприятия, логистические узлы и центры связи в ряде областей, включая Киевскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую, Ровенскую, Винницкую и Днепропетровскую.

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