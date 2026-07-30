Музей транспорта Москвы проведет бесплатные мероприятия на фестивале "ПроДвижение"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы с 30 июля по 2 августа организует на ВДНХ в рамках автомобильного фестиваля "ПроДвижение" бесплатные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, в павильоне № 26 пройдут творческие мастер-классы и познавательные лекции, посвященные истории Московского транспорта и архитектуре авангарда.

Возле павильона "Робостанция" разместится выставка исторических автобусов из коллекции музея. Центральным экспонатом станет легендарный автобус ЛиАЗ-677Б проекта "Привет, Москва!" с интерактивными мастерскими.

На центральной аллее гости смогут увидеть прототип электромобиля "Молния" – современный концепт, разработанный командой Московского транспорта.

Кроме того, в дни фестиваля желающие смогут посетить выставку Музея Транспорта Москвы в павильоне № 26 со скидкой 10% по промокоду ProDvizhenie10.

Все мероприятия бесплатные, на некоторые требуется предварительная регистрация на официальном сайте музея.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, фестиваль проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Он добавил, что по задаче Сергея Собянина в столице продолжают проводить мероприятия для совместного семейного отдыха.

В прошлом году фестиваль собрал около 270 тысяч посетителей и стал самым массовым событием лета на ВДНХ. В этом году "ПроДвижение" продлится 4 дня. На территории от арки главного входа до Нальчикского сквера разместят свыше 300 автомобилей.