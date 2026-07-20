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20 июля, 12:41

Транспорт

В Москве завершили реконструкцию трамвая МТВ-82

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы закончил реконструкцию трамвая МТВ-82 1947 года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, это единственный воссозданный экземпляр данной модели. Всего в 1947 году выпустили 25 опытных образцов.

"Московский трамвай уже больше 120 лет остается одним из самых востребованных видов городского транспорта среди жителей столицы. По поручению Сергея Собянина мы не только развиваем современную трамвайную сеть, но и сохраняем ее историю", – подчеркнул Ликсутов.

После открытия постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице уникальный экспонат смогут увидеть все посетители музея.

Ранее стало известно, что трамвайный парк столицы на 100% обеспечен низкопольными вагонами нового поколения с климат-контролем. Таким образом, современными вагонами обеспечены все 36 городских маршрутов. Система регулирует оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Также трамваи оснащены в том числе USB-разъемами для зарядки телефонов и информационными экранами.

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