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21 июля, 11:39

Общество

Температура в Москве может опуститься до 18–19 градусов к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание до 18–19 градусов ожидается в Москве к концу рабочей недели. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он уточнил, что во вторник, 21 июня, в столице уже прошел дождь, который повторится во второй половине дня. Кратковременные осадки пройдут в столичном регионе также в среду и четверг, 22 и 23 июля.

При этом температура воздуха днем будет держаться в пределах 22–24 градусов тепла. Однако к пятнице, 24-го числа, к мегаполису приблизится южный циклон, который и принесет понижение значений.

"Он заденет <...> в большей степени восток области. Будут умеренные дожди. А на востоке, вероятно, местами и сильные", – предупредил синоптик.

Однако этот циклон достаточно быстро уйдет, и к воскресенью, 26 июня, можно ожидать повышения температуры, заверил Шувалов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что минувшая ночь, 21 июля, в Москве стала самой теплой с начала лета. Минимальная температура воздуха составила 19,2 градуса.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июля, тогда температура опускалась до 19,1 градуса. Специалист заверила, что ночь на 22 июля будет такой же теплой.

"Утро": облачная погода с дождем ожидается в столице 21 июля

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