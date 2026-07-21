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21 июля, 08:56

Общество

Желтый уровень опасности продлили в Подмосковье до вечера 22 июля из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 21:00 среды, 22 июля, из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 вторника, 21 июля. В некоторых районах Подмосковья прогнозируется гроза, при этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности на фоне грозы в Москве и области. В столице оно актуально с 09:00 до 21:00 21 июля.

С середины текущей недели в городе ожидаются затяжные дожди. Однако сильных ливней быть не должно. Температура воздуха при этом составит от плюс 20 до плюс 25 градусов.

В Москву вернутся дожди и похолодание

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