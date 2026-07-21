Юрист Манько: сотрудники ГИБДД вправе проверять пассажиров при наличии законных оснований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники ГИБДД вправе проверять пассажиров автомобилей только при наличии законных оснований. Об этом рассказал юрист Александр Манько в беседе с изданием "Абзац".

По словам эксперта, к таким основаниям относятся подозрение в совершении преступления или нахождение гражданина в розыске.

"В таких случаях инспектор обязан представиться, предъявив удостоверение, и назвать причину проверки", – пояснил Манько.

Юрист также предупредил: если пассажир сам раскроет рюкзак для проверки, это будет считаться добровольным согласием. В такой ситуации составлять протокол и привлекать понятых не требуется.

Для законной процедуры досмотра, подчеркнул Манько, необходимы два независимых понятых либо видеосъемка, протокол, составленный на месте, а также право внести замечание в документ до его подписания.

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