Вольер с летучими мышами открыли в детском Московском зоопарке

Фото: МАХ/"Светлана Акулова"

Новый вольер с летучими мышами появился на детской территории Московского зоопарка. Об этом заявила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в мессенджере MAX.

"Начал работу специальный вольер-разлеточник для насекомоядных летучих мышей – подопечных Центра реабилитации рукокрылых. Здесь животные готовятся к самому важному – возвращению в природу", – написала Акулова.

В новом вольере животные тренируются летать и охотятся по ночам за насекомыми, тем самым оттачивая навыки выживания в естественной среде.

Акулова отметила, что постоянной экспозиции с летучими мышами пока нет. При этом вольер позволит посетителям познакомиться с образом жизни этих млекопитающих. Тренировки летучих мышей можно будет видеть с понедельника по пятницу с 13:00 до 13:30.

Ранее 100 черепах переехали в летний водоем у Восточного входа в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". В учреждении напомнили, что трогать, ловить и кормить этих и других животных запрещено.