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23 июля, 14:50

Спорт

ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026

Фото: ТАСС/AP/Julio Cortez

Международная федерация футбола (ФИФА) не обнаружила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира 2026 года, сообщил портал SBC News.

К такому заключению пришла группа по мониторингу честности спортивных состязаний. Она проанализировала все 104 матча турнира, а также все возможные случаи манипулирования, связанные со ставками.

Группа Копенгагена, в свою очередь, работающая под эгидой Совета Европы, нашла 7 эпизодов возможных договорных матчей. Согласно данным организации, под усиленное наблюдение попали 15 игр. Еще 12 спорных эпизодов были проанализированы со стороны потенциальных рисков для спортивной честности.

Национальные платформы анализировали изменения коэффициентов, следили за ситуацией на рынках ставок и фиксировали случаи исключения с линий букмекерских компаний. Для этого они использовали информацию из открытых источников и социальных сетей. Полный текст документа пока не обнародовали.

В числе эпизодов, по которым были высказаны предупреждения о возможных нарушениях, – удаление игрока сборной ЮАР Темы Зване в конце матча открытия с мексиканцами и ставка на результат 0:0 в игре сборных Испании и Кабо-Верде.

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Победителем турнира стала сборная Испании, обыграв Аргентину с минимальным счетом 1:0. Решающим стал единственный гол, забитый на 106-й минуте нападающим Ферраном Торресом.

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