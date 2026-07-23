Минобороны иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего ВСУ

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Министерство обороны России иронично обыграло фамилию нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

В своих официальных каналах ведомство опубликовало сообщение об освобождении города Белицкое в ДНР, сопроводив его отсылкой к культовому советскому фильму "Место встречи изменить нельзя".

"А теперь Горбатый (перечеркнуто) Драпатый! Я сказал: Драпатый!)" – следует из поста.

В киноленте эту фразу произносит начальник оперативной бригады Московского уголовного розыска Глеб Жеглов, обращаясь к главарю банды "Черная кошка" по прозвищу Горбатый во время кульминации – задержания всей преступной группы.

О назначении Драпатого новым главкомом ВСУ стало известно 21 июля. Своим указом украинский президент Владимир Зеленский одновременно уволил бывшего главнокомандующего армией Украины Александра Сырского.

Сразу после назначения Драпатый попал в несколько скандалов. В частности, он разместил нацистский лозунг в своих соцсетях, дополнив его благодарностью украинскому лидеру за доверие.

Спустя время отличилась его супруга Юлия. Пользователи Сети нашли ее старые посты, в которых она публиковала издевательства над Зеленским. Например, в 2019 году она высмеяла его незнание языка, а также указала на наркозависимость. Более того, Драпатая призывала отправить президента Украины в армию, от которой, по ее словам, "отмазаться" ему помог отец-профессор.