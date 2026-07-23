Вучич анонсировал досрочные парламентские выборы в Сербии осенью 2026 года

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что внеочередные выборы в Скупщину состоятся в октябре или ноябре 2026 года, а президентские выборы пройдут позже. Об этом политик сообщил журналистам.

"Пока нет точной даты... До конца года будут парламентские выборы, президентские – позже", – уточнил президент.

Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич заявил в начале июля, что партия ждет выдвижения действующего президента в лидеры партийного списка на предстоящих парламентских выборах. Также в СПП надеются, что Вучич станет кандидатом в премьер-министры.

Ранее глава государства сказал, что хочет уйти в отставку после назначения даты парламентских выборов. Тогда он говорил, что они должны пройти в период между концом сентября и серединой ноября.

Срок полномочий Вучича истекает весной 2027 года. Однако если он уйдет раньше, то электоральный процесс должен будет начаться через 90 дней.

Проведения досрочного голосования требуют протестующие студенты и сторонники оппозиции. Недовольство людей вызвало обрушение 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Тогда погибли 14 человек.

Последний крупный протест в Белграде состоялся в ночь на 24 мая 2026 года. По данным МВД Сербии, на улицы вышли 34 тысячи человек. Демонстранты вступили в столкновения с полицией.