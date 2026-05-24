Массовый антиправительственный митинг прошел в Белграде

Массовый антиправительственный митинг прошел минувшей ночью в столице Сербии Белграде. Тысячи протестующих собрались у места начала акции на площади Славия, сообщает ТАСС.

Демонстранты приходили с национальными флагами и символикой в поддержку протестного движения студентов. Люди выкрикивали лозунги с критикой президента Сербии Александра Вучича.

По данным МВД Сербии, в митинге принимали участие более 34 тысяч человек. В какой-то момент протестующие вступили в столкновение с полицейскими в районе лагеря сторонников Вучича, который находится в Пионерском парке возле здания Народной скупщины страны.

В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оттеснила митингующих. Те, в свою очередь, поджигали мусорные баки и кидали бутылки в силовиков. Позже столкновения протестующих и полицеских продолжились на перекрестке возле здания юридического факультета Белградского университета.

Спустя некоторое время антиправительственная акция закончилась: протестующие разошлись по домам, и городские службы приступили к уборке мусора и разбору баррикад. Всего в ходе акции были задержаны 23 человека.

В ноябре прошлого года тысячи протестующих вышли на улицы Белграда, выступив против строительства гостиничного комплекса Trump Tower. Комплекс планируется построить на месте бывшей штаб-квартиры югославской армии, разрушенной в результате бомбардировок НАТО.

Стоимость проекта Trump Tower составляет 500 миллионов долларов, он был представлен компанией Affinity Partners. Организация основана зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Строительство поддержал Вучич, а местные законодатели проголосовали за ускорение подготовки проекта.