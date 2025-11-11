Bloomberg: в Белграде начались массовые протесты против строительства отеля Trump Tower

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Тысячи протестующих вышли на улицы Белграда, выступив против строительства гостиничного комплекса Trump Tower, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

В демонстрациях приняли участие студенты. Отмечается, что комплекс планируется построить на месте бывшей штаб-квартиры югославской армии, разрушенной в результате бомбардировок НАТО. С 1999 года она "лежит в руинах". Протестующие окружили это место в попытке защитить объект культурного наследия.

Стоимость проекта Trump Tower составляет 500 миллионов долларов, он был представлен компанией Affinity Partners. Организация основана зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Проект предусматривает строительство минимум двух небоскребов, включающих отель на 175 номеров и 1,5 тысячи апартаментов класса люкс в центре города, через дорогу от здания сербского правительства.

Строительство поддержал президент Сербии Александр Вучич, законодатели также проголосовали за ускорение подготовки проекта. Данный шаг даст возможность устранить правовые препятствия и обойти правила городского планирования.

Специалист по сохранению произведений искусства и советник Государственного управления по охране памятников культуры Десимир Танович указывал, что данный законопроект нелегален, поскольку противоречит закону страны о культурном наследии.

Ранее Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в стране. По данным СМИ, парламентские выборы в Сербии запланированы на декабрь 2027 года. Сербский президент допускает проведение выборов досрочно, однако не раньше конца 2026 года.

Речь идет о протестах, которые начались после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. В результате погибли 16 человек.

В ноябре этого года МВД Сербии также сообщало о нападении участников несогласованного оппозиционного собрания на участников официального митинга сторонников Вучича в центре столицы Белграда.

Это произошло возле здания парламента. Организованная группа людей напала на граждан, находившихся на зарегистрированной акции, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства.

