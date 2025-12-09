Аэропорты Домодедово и Жуковский изменили режим работы из-за ограничений

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорты Домодедово и Жуковский изменили режим работы из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Решение о корректировке было принято с учетом действующих временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. В частности, прием и выпуск рейсов ведется в координации с соответствующими органами.

В связи с этим представитель федерального агентства воздушного транспорта предупредил о возможных изменениях в расписании некоторых рейсов, а также напомнил, что данные меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Под аналогичные запреты 9 декабря подпадал и аэропорт Шереметьево, где действовал сигнал "Ковер". Всего на запасные аэродромы были перенаправлены 14 рейсов, а отменены – еще 16.

Ограничения в авиагаванях начали действовать в связи с атакой вражеских дронов на столичный регион. К настоящему моменту системы ПВО ликвидировали 4 беспилотника на подлете к Москве.